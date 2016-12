Šćepanović: ’Russen en Nederlanders liggen meestal breed’

Foto United Photos/Paul Vreeker Miloš Šćepanović gaf eerst een uur theorie-les.

HOOFDDORP - Hij is weliswaar klein van stuk maar heel explosief onder de lat. Waterpolokeeper Miloš Šćepanović is bijna niet te passeren. De 33-jarige Montenegrijnse international gaf donderdag in het Hoofddorpse Sportcomplex Koning Willem-Alexander met zijn landgenoot Zoran Stanišić een clinic.

Door Marcel Tabbers - 29-12-2016, 21:03 (Update 29-12-2016, 21:03)

Voor de zestien deelnemers het water in gaan, is er eerst een uur theorie. Het is meteen al leerzaam. Šćepanović legt de beginselen van het keepersvak uit. „Het is echt een specialisme, waarbij het om bewegen en springen vanuit een goede...