Droomtransfer Hoofddorper: ’Ik heb het toch maar geflikt’

Foto VI Images/Craig Galloway Paul Gladon vecht namens Wolves om de bal tegen Wigan Athletic.

WOLVERHAMPTON - Zijn overstap van Heracles naar Wolverhampton Wanderers mag gerust geplaatst worden in de categorie droomtransfer. Paul Gladon geniet iedere dag met volle teugen van het Engelse leven waarin voetbal zo’n belangrijke rol speelt. Ook nu hij momenteel minder aan spelen toekomt.

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 23-12-2016, 9:38 (Update 23-12-2016, 10:08)

Met een transfer was de 24-jarige Hoofddorper helemaal niet bezig. Zijn toekomst lag in Almelo waar hij zich ontwikkelde tot een belangrijke speler van Heracles. In de play-offs om Europees voetbal was hij belangrijk en dat was hij ook...