Stoltenborg toch niet in leiderstrui

Foto United Photos/Rob van Wieringen Mats Stoltenborg aan de leiding in de schaatsmarathon op ijsbaan Haarlem.

HAARLEM - Het was zijn avond, zaterdag op de ijsbaan in Haarlem. Hoofddorper Mats Stoltenborg werd na een schitterende wedstrijd zesde en mocht daarna de oranje leiderstrui in ontvangst nemen. Uitgerekend op de baan waar hij bijna twintig jaar geleden begon met schaatsen werd hij de nieuwe leider in het klassement van de KPN Marathon Cup. Althans, dat dachten hijzelf, de fans en de KNSB direct na de wedstrijd. Een paar uur later moest Stoltenborg zijn leiderstrui namelijk alsnog inleveren.

Door Patrick Moeke - 20-11-2016, 19:56 (Update 20-11-2016, 19:56)

Hij zat...