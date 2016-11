Schotloosheid baart zorgen

Foto Orange Pictures/Wil Kuijpers Carlos Opoku verliest in de lucht van Jong Vitesse-spits Cali Daniel.

ARNHEM - Voor blaasvoetbal is Koninklijke HFC niet in de wieg gelegd. Die conclusie mag best getrokken worden na de matige vertoning die de Haarlemmers op sportcentrum Papendal op de mat legden. Jong Vitesse kon beduidend beter overweg met de lastige omstandigheden: 2-0.

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 20-11-2016, 19:36 (Update 20-11-2016, 19:36)

Het was prachtig weer voor het NK Tegenwindfietsen dat in Zeeland werd gehouden. Maar iedere andere sporter worstelde deze zondag vooral met de harde wind. Op Papendal, de thuishaven van Jong Vitesse, bleek dat de ene ploeg daar beter...