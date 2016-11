Spaarnwoude is een maat te groot voor BSM

Foto United Photos/Rob van Wieringen Mart Odijk (Spaarnwoude) schermt de bal voor aanvoerder Mike van Bakel van BSM.

BENNEBROEK - BSM heeft het Spaarnwoude zondag niet moeilijk kunnen maken. De Bennebroekers bogen met 1-6 diep voor de bezoekers. Die nestelden zich door de achtste overwinning van het seizoen op de tweede stek van de ranglijst.

Door Jan Warmerdam - 20-11-2016, 18:09 (Update 20-11-2016, 18:09)

Iedereen op en rond het veld had het voor aanvang over de stormwind die dwars over veld blies. Zo ook BSM-trainer Fred van der Veldt, die de wedstrijd zelfs liever afgelast zag worden. ,,Dit is voor niemand leuk. Echt voetballen is niet mogelijk. Maar ja,...