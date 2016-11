’Het is een verslaving geworden’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Rugbyinternational Lucas de Waaij: ’Ik merk dat ik beter ben geworden’.

HAARLEM - Als kleine jongen werd Lucas de Waaij door zijn vader meegenomen naar het rugbyveld. Zo’n dertien jaar later is De Waaij al enkele jaren jeugdinternational en speelt hij zaterdag met Oranje onder 20 jaar een vriendschappelijke wedstrijd tegen Polen. ,,Vriendschappelijke wedstrijden bestaan in mijn ogen niet. Ik wil de tegenstander altijd aanpakken.”

Door Monne Reitsmam.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 17-11-2016, 21:00 (Update 17-11-2016, 21:00)

Respect

Het lijkt dreigende taal van de 18-jarige speler van RFC Haarlem. Niets is minder waar. ,,Wat ik tof aan rugby vind is dat het een contactsport is, maar...