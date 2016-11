Extra duwtje in de rug

Foto United Photos/Remco van der Kruis Alle toprijders uit het peloton zijn van de partij op de ijsbaan in Haarlem.

HAARLEM - De marathonkaravaan strijkt komende zaterdag neer op de ijsbaan van Haarlem. Schaatsliefhebbers hebben die datum al lang van tevoren in hun agenda aangekruist. Dat geldt helemaal voor de lokale troeven Mats Stoltenborg en Maud Wijtkamp.

Door Hein ten Berge - 15-11-2016, 15:50 (Update 15-11-2016, 15:50)

De 24-jarige Stoltenborg, afkomstig uit Hoofddorp, is de titel van jong talent inmiddels al lang voorbij. De laatste jaren is hij uitgegroeid tot iemand met wie rekening gehouden moet worden. Stoltenborg heeft tot nu toe één marathonzege op zijn naam maar zijn honger is daarmee...