De diepe frustratie van Mart

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Mart Smeets in een onderonsje met Cor van der Geest vooraf aan de Pim Mulierlezing.

HAARLEM - Vorig jaar liet Chef de Mission Maurits Hendriks tijdens de twaalfde Pim Mulierlezing een bommetje ontploffen door te melden dat halverwege de Olympische Spelen van Rio medaille-loze sporters onverbiddelijk naar huis zouden worden gevlogen.

Door Rob Spierenburg - 14-11-2016, 23:03 (Update 14-11-2016, 23:03)

Maandagavond was het de beurt aan Mart Smeets om de toehoorders te laten schrikken. Zijn terugblik op een levenslange carrière als sportverslaggever werd meer en meer een horrorverhaal over doping en bedrog. De Société Pim Mulier had Smeets gevraagd een lezing te houden over het eren...