’Het was een groot drama’

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Dennis Souverein baant zich een weg door de struiken.

WIELRENNEN - Voor de vijfde keer in successie organiseerde wielervereniging HRC Excelsior zondag hun cyclocross in het kader van de Amsterdamse Crosscompetitie. Voor de derde keer was de manege in de Waarderpolder het decor, waarbij in de paardenbak van Ruiter Sportcentrum Schoteroog over obstakels werd gesprongen. Maar dan wel op de fiets.

Door Marcel Tabbers - 13-11-2016, 20:33 (Update 13-11-2016, 20:33)

De 27-jarige Dennis Souverein had het zwaar na afloop en dat was duidelijk zichtbaar. De renner van Excelsior passeerde de eindstreep en viel min of meer in de armen van...