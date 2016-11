DSOV wint van Hoofddorp met kleinste verschil

HOOFDDORP - ,,Het komt wel goed, want dit hebben we vaker meegemaakt”, sprak Hoofddorp-trainer Jimmy Simons geruststellende woorden na de schlemielige 0-1 nederlaag tegen DSOV. Bij de Vijfhuizenaren gingen de armen de lucht in na de veel te lange blessuretijd. Het leek wel of er een titel in de wacht was gesleept, maar zo voelde het wel bij de bezoekers.

Door Bart Slegers - 13-11-2016, 19:36 (Update 13-11-2016, 19:36)