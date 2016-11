Alles over Cruijff op festival in Patronaat

HAARLEM - Wie nog niet genoeg weet van Johan Cruijff, kan zaterdag 26 november terecht in het Patronaat in Haarlem. De vierde editie van het Total Football Festival staat voor een groot deel in het teken van de legendarische speler/trainer die op 24 maart overleed.

Door Arnold Aarts - 10-11-2016, 11:50 (Update 10-11-2016, 11:50)

Het Total Football Festival werd in 2013 voor het eerst gehouden. Het is een cultureel programma waarin op allerlei manieren aandacht wordt besteed aan voetbal. Met monologen, debatten, interviews, documentaires, quizzen, films en uiteraard actiebeelden.

Elk jaar wordt...