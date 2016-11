Topschakers in roze badjas

Foto Lennart Ootes David Klein, Miguoel Admiraal, Quinten Ducarmon en Lennart Dek (vlnr) peinzend in de balzaal van Novi Sad. Rechts Gata Kamsky.

NOVI SAD - Het Europese avontuur van de schakers van Kennemer Combinatie laat zich lezen als een jongensboek. Het is alsof de amateurs van Koninklijke HFC zich mogen meten met de sterren van Real Madrid in de Champions League.

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 9-11-2016, 20:40 (Update 9-11-2016, 20:40)

In de ontbijtzaal van het hotel in het Servische Novi Sad kijkt de Haarlemse delegatie zijn ogen uit. Hoe topschakers als Kramnik en Aronian zich op een schaakbord voortbewegen is bekend. De manier waarop ze ontbijten niet. Ook internationale grootmeesters blijken mensen van...