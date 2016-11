Schoppen troef bij derby

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Bloemendaal-aanvaller Max Landheer is aangetikt door Schoten-middenvelder Robin de Ridder.

BLOEMENDAAL - Bezorgd informeerde Bloemendaal-coach Frank Drogtrop na afloop naar het welzijn van de voorbij sjokkende Schoten-middenvelder Robin de Ridder. Die liet de afdruk van de noppen zien die Joost van de Boogaard even eerder in zijn onderbeen had geplant.

Door Arnold Aarts a.aarts@hollandmediacombinatie.nl - 6-11-2016, 19:24 (Update 6-11-2016, 19:24)

De Ridder was niet de enige die geschonden uit de derby kwam. Zo moest Bloemendaal-verdediger Joost Hofker binnen het half uur hinkend van het veld en was Schoten-spits Lennaert Stuur onzichtbaar nadat hij vlak na rust van achteren was neergemaaid door Ruud...