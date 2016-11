Ook Kampongmoet buigen

Foto Orange Pictures/Pim Waslander Rogier Hofman weet zich omgeven door spelers van Kampong.

UTRECHT - Na HGC, Oranje Rood en Amsterdam moest zondagmiddag wederom een topploeg zijn meerdere erkennen in Bloemendaal. De mannen van coach Michel van den Heuvel wonnen in Utrecht met 1-2, de negende zege op rij.

Door Martijn van Westerop - 6-11-2016, 19:16 (Update 6-11-2016, 19:16)

Het was het duel tussen de twee minst gepasseerde ploegen in de hoofdklasse. Bloemendaal kreeg tot zondag negen treffers tegen, Kampong eentje meer. Dat was te zien op een bijveld van de Utrechtse hockeyclub waar druk verbouwd wordt. Onder aanvoering van Sander de Wijn stond de...