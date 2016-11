Opoku redt punt voor HFC

Foto Orange Pictures/Roelie ’t Jong Gertjan Tamerus zet Koninklijke HFC op 1-1.

ROTTERDAM - Door in de tweede helft wat meer gas te geven heeft Koninklijke HFC zaterdag aan de uitwedstrijd tegen Jong-Sparta een belangrijk punt overgehouden: 2-2.

Door Rob Spierenburg - 6-11-2016, 17:04 (Update 6-11-2016, 17:04)

Carlos Opoku was letterlijk en figuurlijk de grote man bij de Haarlemmers. Met een assist in de eerste helft en met de gelijkmaker in de tweede was de onvermoeibare centrale verdediger opnieuw van onschatbare waarde voor het elftal van trainer Ted Verdonkschot.

Opoku is een fenomeen. Van elf meter is hij al vele seizoenen gegarandeerd dodelijk (zaterdag...