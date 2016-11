Kinheim wil weer terugkomen

Archieffoto United Photos/Poppe de Boer Werper Nol Beenders op de schouders na het behalen van het eerste landskampioenschap in 1978. Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Het terugtrekken van Kinheim uit de hoofdklasse is niet uniek. In de afgelopen jaren verdwenen ook Sparta-Feyenoord en ADO Lakers van het hoogste honkbalniveau. Er is wel een groot verschil. Waar die andere clubs helemaal werden opgeheven, beschikt Kinheim nog altijd over een gezonde vereniging.

Door Monne Reitsmam.reitsma@hollandmediacombinatie.nl - 4-11-2016, 21:44 (Update 4-11-2016, 21:44)

Het is eigenlijk ongekend dat een complete selectie verdwijnt. En dat er dus geen hoofdklasseploeg meer is samen te stellen door Kinheim. Toch een gerenommeerde club met, voordat de honkbalscholen hun intrede deden, lange tijd...