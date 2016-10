Jim Rothweiler duidelijk te sterk

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Tijdens de zevende Heemstedeloop kwamen, verdeeld over drie afstanden, zo’n 2600 atleten in actie.

ATLETIEK - Jim Rothweiler was zondag heer en meester op de tien kilometer tijdens de Heemstedeloop. Hij won afgetekend in 32 minuten en 27 seconden. De loop was een groot succes gelet op de 2600 deelnemers die verdeeld over drie afstanden in actie kwamen.

Door Wilma Vermunt - 30-10-2016, 21:13 (Update 30-10-2016, 21:13)

De zevende editie van de Heemstedeloop begon met 1500 meter lange Les Petits FamilyRun. Jasmijn Bloemheuvel kwam als snelste meisje over de finish in 6,18 minuten. Kasper Bon was de snelste bij de jongens in 6,22 minuten.

Daarna was...