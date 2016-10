Schoof op dreef met twee treffers

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Bram Schoof maakt in de lange de hoek de 2-0 voor HBC.

HEEMSTEDE - Als je dan toch zit in de hoek waar de klappen vallen, komen die klappen ook steeds harder aan. Het was Terrasvogels die als een murw geslagen bokser in de touwen hing. HBC profiteerde zondag optimaal met een ietwat geflatteerde 4-0 zege.

Door Bart Slegers - 30-10-2016, 20:30 (Update 30-10-2016, 20:30)

Als je dan met vier punten in de vierde klasse D ergens onderin meedoet, is het wel fijn als je een scheidsrechter treft die alles op een rijtje heeft. Dan kan het daaraan niet liggen, maar kun je...