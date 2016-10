Het ’kinderhockey’ ver voorbij

Foto United Photos/Rob van Wieringen Daniël Aarts van Bloemendaal weet zich omgeven door spelers van Amsterdam.

BLOEMENDAAL - In de enige echte klassieker die het hoofdklassehockey rijk is, was het Bloemendaal dat zondag aan het langste eind trok tegen Amsterdam. Met een 2-1 zege boekte de koploper de achtste zege op rij en sloeg bovendien een gat met de directe concurrent.

Door Martijn van Westerop - 30-10-2016, 18:19 (Update 30-10-2016, 18:19)

De Bloemendalers moesten het in de topper doen zonder spits Roel Bovendeert die op de vrijdagtraining zijn knie verdraaide. Ook Blake Govers was er niet bij. De Australische cornerspecialist komt de rest van 2016 niet meer in...