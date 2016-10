Vanaf nu is het ’oorlog’ voor Bloemendaal

BLOEMENDAAL - Het was ’slappe hap’ in de eerste helft zoals Bloemendaal-speelster Ekki Lemmink stelde. En dus verloren de Mussen wederom. Hockeyclub Oranje Rood was verantwoordelijk voor de negende nederlaag op rij: 0-4.

Door Martijn van Westerop - 30-10-2016, 17:57 (Update 30-10-2016, 18:02)

Het zijn belangrijke weken voor de ploeg van coach Teun de Nooijer. In het drieluik Oranje Rood, Groningen en Pinoké moesten er punten gepakt gaan worden, zo had het team zich heilig voorgenomen. Tegen de ploeg uit Eindhoven kwam er van die missie weinig terecht. Al na twintig minuten...