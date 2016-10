Apollo onttroont Rapid

Foto United Photos/Elisabeth Beelaerts KIOS-speelster Jeanne Aalberts zoekt een afspeelmogelijkheid. Elise de Mon (Haarlem) verdedigt haar.

KORFBAL - Apollo uit Heerhugowaard schreef zaterdagavond de 14e editie van de Haarlemse Korfbalweek op zijn naam. De ploeg van Erik de Boer, vorig seizoen nog actief als trainer bij Rapid, won met 16-12 van het Rapid.

Door Pim Lemmers - 30-10-2016, 17:08 (Update 30-10-2016, 17:08)

De kleine finale, tussen Haarlem en KIOS uit Nieuw-Vennep, werd met 13-15 gewonnen door KIOS. Bij de junioren ging de titel in poule E naar Rapid, dat BEP met 18-17 de baas was. In poule F wonnen de junioren van Aurora met 18-16 van Haarlem....