HFC is ’veel te lief’

Foto United Photos/Rob van Wieringen Mike van den Ban en HFC-verdediger Vincent Volkert gaan arm in arm het duel in.

HAARLEM - Terwijl de stoet Katwijk-supporters al zingend het terrein aan de Spanjaardslaan verliet, donderde het in de kleedkamer van Koninklijke HFC.

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 30-10-2016, 15:50 (Update 30-10-2016, 15:50)

,,Dat hoort erbij, het is goed dat spelers elkaar een keer de waarheid vertellen’’, klonk HFC-trainer Ted Verdonkschot vaderlijk. ,,Na zo’n wedstrijd moet je elkaar geen complimenten geven, dat is niet gepast. Daar moeten de jonge jongens ook mee leren omgaan. We spelen niet in een of andere onderbondklasse.’’

De teleurstelling had niet zozeer betrekking op de nederlaag (3-4) want het...