Duinwijck door naar kampioenspoule

BADMINTON - Duinwijck heeft zaterdag in de laatste thuiswedstrijd van de reguliere competitie een regelmatige 6-2 overwinning behaald op TFS Barendrecht. Hierdoor is het Haarlemse gezelschap definitief geplaatst voor de tweede ronde die vervolgens via play-offs uiteindelijk moet leiden naar de finale. Door niet de maximale winst binnen te halen wordt de laatste wedstrijd komende week uit bij het Limburgse Victoria nog van het grootste belang om de meest gunstige uitgangspositie voor de tweede helft te bepalen.

Door Theo Plasschaert - 30-10-2016, 15:37 (Update 30-10-2016, 15:37)

Coach Rob Ridder wist van...