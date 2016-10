Katwijk wint doelpuntenfestijn in Haarlem

KATWIJK - Katwijk heeft in een doelpuntrijke wedstrijd met 3-4 gewonnen van Koninklijke HFC. De ploeg van trainer Dick Schreuder leek aanvankelijk op een eenvoudige overwinning af te stevenen, maar zag de Haarlemse opponent nog dichtbij komen.

De bezoekers uit Katwijk werden al na twee minuten aan een voorsprong geholpen. HFC-doelman Tom Boks maaide over een terugspeelbal heen en zag de bal pardoes in z’n eigen doel belanden. Een half uur later rondde Marciano Mengerink een uitstekende Katwijkse aanval af en maakte er 0-2 van. De eerste kans van de Koninklijke kwam pas in de blessuretijd van de eerste helft, maar die mogelijkheid ging wel meteen raak.

Katwijk had nog geen minuut nodig om na de rust de voorsprong uit te breiden. Ditmaal was Steven Sanchez Angulo het eindstation van een snelle aanval. Robbert Susan bekroonde vervolgens een uitstekende wedstrijd met een doelpunt door uit een vrije trap de 1-4 te noteren. HFC deed tot twee keer toe nog wat terug, maar een vierde treffer zat er voor de Haarlemmers niet meer in.