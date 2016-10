Kenamju niet in de prijzen op WK

KARATE - De Kenamju-afvaardiging is met lege handen teruggekeerd van het sterk bezette WK karate in het Oostenrijkse Linz. Aan het mondiale toernooi deden maar liefst 1230 sporters uit 118 landen mee.

Door Theo Plasschaert - 29-10-2016, 8:20 (Update 29-10-2016, 8:20)

In de gewichtsklasse tot 68 kilo was er een teleurstellend WK-debuut voor Sherilyn Wold. In een veld van 56 deelnemers nam de 22-jarige Nieuw-Vennepse het in de eerste ronde op tegen Carmen Harrigan uit de Dominicaanse Republiek. Wold dacht kort voor tijd gewonnen te hebben na een actie. De buit bleek echter nog niet binnen want Harrigan plaatste in de laatste tellen alsnog een beslissende trap op het lichaam van Wold.

In het landenteam ging het wat beter. De vrouwen met Wold in de opstelling wonnen van Polen maar gingen vervolgens onderuit tegen Frankrijk. In de herkansing versloegen zij verrassend het sterke Iran, waarna Team USA de weg naar mogelijk brons afsneed. Nederland werd uiteindelijk zevende.

Iran

Het mannenteam had ondermeer Sherilyn’s tweelingbroer Donovan Wold en Tyron Lardy in de line-up. Na mooie overwinningen op Kameroen, Roemenie en Bosnië-Herzegovina was topfavoriet Iran zoals verwacht veel te sterk. In de herkansing verloren de Nederlanders met 2-0 van Azerbeidzjan.

Karate staat in 2020 voor de eerste keer op het programma bij de Olympische Spelen. Waar normaliter gestreden wordt in vijf gewichten, zal in Tokio gevochten worden in drie gewichtsklassen. Bij de mannen tot 67 kilo, tot 75 kilo en boven de 75 kilo en bij de vrouwen tot 55 kilo, tot 61 kilo en boven de 61 kilo.

Alleen de middelste gewichten zijn nu ook gangbaar. Dat betekent dat sommige sporters flink zullen moeten afvallen en anderen veel gewicht moeten bij trainen. In elke gewichtsklasse mogen tien karateka’s meedoen.

Verdeling

Het is nog niet duidelijk hoe de verdeling over de continenten zal zijn en hoe vanaf 2018 de kwalificatietrajecten in elkaar gestoken zullen worden. Zeker is dat hoe hoger een karateka op de ranglijst staat, des te groter de kansen op deelname zijn. Om dit te bereiken zullen daarvoor de nodige punten gehaald moeten worden op de grote internationale toernooien en evenementen, met alle daaraan verbonden reis- en verblijfskosten.