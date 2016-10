Voormalig HBC-topscorer Ron Nolles mist het bollende net

HAARLEM - De voetballers van HBC hebben ook dit seizoen de ambitie om promotie naar de derde klasse af te dwingen. Maar de vraag is of dat haalbaar is zonder de trefzekere spits van vorig seizoen. Met zijn 35 goals werd Ron Nolles afgetekend winnaar van het topscorersklassement.

Door Arnold Aarts - 28-10-2016, 15:16 (Update 28-10-2016, 15:30)

Nolles (34) geeft het dik vier maanden na zijn laatste wedstrijd eerlijk toe. Hij mist het gevoel van scoren nog steeds. De kick van het bollende net, ploeggenoten die euforisch op hem afhollen, de duim omhoog van de trainer. Maar de keuze om te stoppen, heeft de goaltjesdief weloverwogen genomen.

Hij wil veel bij zijn dochter Rixt zijn, die in juli is geboren. Gecombineerd met zijn drukke baan als fysiotherapeut in Schalkwijk en windsurfen als zijn tweede grote passie blijven weinig uren over om nog op een voetbalveld te staan.

Scheve gezichten

Afgelopen seizoen was het soms ook schipperen met de tijd. Niet voor niets had Nolles van tevoren duidelijke afspraken gemaakt met trainer Peter van der Waart. De oud-speler van Stormvogels en Velsen wilde niet de verplichting voelen elke training aanwezig te moeten zijn. Het werkte perfect, vooral omdat zijn teamgenoten de situatie accepteerden. ,,Door zoveel te scoren, heb ik het mezelf natuurlijk makkelijker gemaakt. Dan voorkom je scheve gezichten.’’

Kampioenschap

Ondanks zijn onwaarschijnlijke doelpuntenproductie is Nolles niet tevreden over afgelopen seizoen. Want het kampioenschap in de vierde klasse D was ’stiekem’ het doel voor hem. ,,Op de beslissende momenten tegen de top drie hebben we onze kansen niet gepakt.’’

Bij promotie naar de derde klasse had Nolles overwogen nog een jaar aan zijn voetballoopbaan toe te voegen. Hij had zich in allerlei bochten moeten wringen, maar de opoffering was het hem wel waard geweest. Na het verlies in de play-offs tegen VVH/Velserbroek kon een streep door dat scenario.

Zaterdagelftal

Nolles is nog steeds lid van HBC. Sterker nog: hij staat bij het eerste zaterdagelftal op de spelerslijst. Maar dat is waarschijnlijk veel ploeggenoten ontgaan. ,,Ik ben dit seizoen maar drie keer komen trainen. Wedstrijden heb ik helemaal niet gespeeld.’’

Veel vaker was Nolles op zee te vinden. De nabijheid van goede surfomstandigheden was voor hem destijds de reden om Friesland te verruilen voor het westen. De binnenwateren van zijn geboortestreek kende hij ondertussen wel. Nolles heeft nog geen moment spijt gehad van zijn verhuizing. Zodra de omstandigheden gunstig zijn, zit hij aan de kust.

Verheugen

Wijk aan Zee met een zuidwestenwind is favoriet. ,,Door de noord- en zuidpier heb je dan de beste golven. Ik zit ook in een WhatsApp-groep waarin 28 heel fanatieke gasten elkaar informeren over de beste surfdagen. Ik weet nu al dat komende woensdag goed wordt, daar kan ik me de hele week op verheugen.’’

Afgelopen zomer was Nolles ook geregeld op het strand te vinden, waar hij met zijn team Hoorn/Samlex aan de nationale beachsoccercompetitie meedeed. Het spelletje ligt hem. Zo kreeg hij in juni zelfs een uitnodiging om mee te trainen met de nationale ploeg. Daar bleef het bij. Want in de week dat Oranje voor een toernooi naar het buitenland moest, was zijn vriendin uitgerekend.

Van Basten

Hij rolde toevallig in het beachsoccer. ,,Ik had mezelf via een goede vriend opgedrongen bij het team. Dat ze me maar een keer moesten bellen als ze nog een balvaste spits nodig hadden. Dat duurde twee jaar. Toen ik voor het eerst mocht meedoen, schoot ik een bal op z’n Van Bastens vanaf de achterlijn in het kruis. Sindsdien ben ik niet meer weggeweest.’’

