Onherkenbaar Hillegom struikelt uit bekertoernooi

HILLEGOM - Het bekertoernooi zit er onverwachts vroeg op voor Hillegom. In eigen huis werd werd de ploeg zomaar overrompeld door tweedeklasser Abcoude.

Door Tom Enthoven - 23-10-2016, 20:35 (Update 23-10-2016, 20:35)

De echo van het eerste fluitsignaal was nog niet eens gaan liggen toen Hillegom-doelman Pieter Witteman de bal al uit zijn net moest vissen. En dat was precies het doemscenario waar trainer Arend Jan Kranenburg zijn spelers al voor gewaarschuwd had. ,,We wisten van tevoren dat Abcoude niet was gekomen om te voetballen maar om in te zakken en...