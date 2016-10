Breek is meest talentvolle werper

Foto’s United Photos/Rob van Wieringen Alle prijswinnaars van het seizoen 2016 werden tijdens het KNBSB gala in de Haarlemse Lichtfabriek gehuldigd.

HAARLEM - Als het aantal individuele prijzen, uitgereikt tijdens het jaarlijkse gala van de KNBSB in de druk bezochte Haarlemse Lichtfabriek, maatgevend is voor het niveau van het honkbal in de regio, stemt dat niet echt vrolijk. Op een totaal van 24 zogenaamde Star Awards, kwamen zaterdag slechts twee prijzen terecht bij de regionale honkballers.

Door Theo Plasschaert - 23-10-2016, 19:27 (Update 23-10-2016, 19:27)

Zo was de Roel de Mon Award voor de meest talentvolle jonge werper voor Donny Breek. De pas 16-jarige Breek werd dit jaar Europees kampioen met Jong...