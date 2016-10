Bloeming in gesprek met bondscoach Francisca

Dagmar Bloeming kreeg haar prijs uit handen van technisch directeur Gijs Selderijk.

HAARLEM - Voor Dagmar Bloeming was het geen echte verrassing dat zij beste werpster was geworden. ,,Ik ben nogal van de statistieken en had het thuis al gezien. Het is trouwens de derde keer op rij dat ik deze prijs win, met uitzondering van 2013 toen ik in Italië speelde en in 2015 toen ik in Amerika verbleef.”

Door Theo Plasschaert - 23-10-2016, 19:13 (Update 23-10-2016, 19:13)

De 29-jarige speelster stopte bij Oranje na het WK in eigen land, om zich onder meer fulltime te kunnen werpen op haar baan als...