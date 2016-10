Bloemendaal wacht op kantelmoment

LAREN - De vrouwen van Bloemendaal zijn nog steeds puntloos. In en tegen Laren werd zondag met 4-1 verloren, de achtste competitienederlaag van dit seizoen. ,,Maar wanhopen heeft geen zin’’, wist keepster Diana Beemster na afloop.

Door Jan Warmerdam - 23-10-2016, 17:50 (Update 23-10-2016, 17:50)

Bloemendaal reisde af naar Laren in de wetenschap dat een week eerder nipt verloren was van Kampong en er in die confrontatie goed gespeeld werd. De ploeg van coach Teun de Nooijer hoopte de positieve ontwikkelingen uit die wedstrijd mee te nemen naar Laren en wellicht...