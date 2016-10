Spaarnwoude bereidt zich voor op Ajax

SPAARNDAM - Spaarnwoude maakt zich op voor de bekerkraker tegen de amateurs van Ajax. De club pakt flink uit rond de wedstrijd die zaterdag om 17.00 uur begint.

Door Hein ten Berge - 21-10-2016, 17:46 (Update 21-10-2016, 18:01)

Het komt niet vaak voor dat een vierdeklasser als Spaarnwoude een tegenstander van formaat treft. Genoeg reden dus voor het bestuur om er een feestmiddag van te maken, zegt voorzitter Peter Hugtenburg. ,,Onze F-pupillen mogen hand in hand het veld op met de spelers, dat is hartstikke leuk. We hebben alle jeugdwedstrijden naar de middag verschoven. Daarmee hopen we dat onze junioren en pupillen allemaal blijven hangen om het eerste aan te moedigen. En we zetten een springkussen neer.’’

Het nieuwe bestuur staat achter de barbecue op het terras. ,,We zijn als bestuur sinds twee weken officieel in functie. Op deze manier kunnen we mooi ons gezicht laten zien.’’

Hamburgers

Hugtenburg vindt het lastig om in te schatten hoeveel toeschouwers het duel tussen Spaarnwoude en Ajax zal trekken. ,,Drie- à vierhonderd misschien? We hebben 300 hamburgers besteld, dus als die allemaal verkocht worden zijn we tevreden. En na afloop hebben we livemuziek zodat we ook nog een leuke feestavond hebben.’’

De komst van Ajax heeft aardig wat los gemaakt in het dorp, heeft Hugtenburg gemerkt. ,,De wedstrijd leeft enorm. Zo vaak komt het niet voor dat we zo’n tegenstander mogen ontvangen. Ajax komt met de bus en ze hebben een selectie van zo’n twintig spelers. Onze enige zorg is of we ze allemaal wel kwijt kunnen in de dug-out. Maar daar vinden we wel iets op.’’

Een overwinning op de hoofdklasser zou de feestmiddag helemaal compleet maken. ,,Die kans lijkt mij vrij klein maar je weet het nooit. We hebben een jonge en enthousiaste groep en we zijn in de competitie ook goed bezig.’’