Geen medaille voor baanwielrenner Pieters

SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES - Op het Europees kampioenschap baanwielrennen is het Zwanenburger Roy Pieters niet gelukt een medaille te bemachtigen.

Door Marcel Tabbers - 20-10-2016, 22:37 (Update 20-10-2016, 23:19)

Op het onderdeel ploegenachtervolging greep de 27-jarige net naast het eremetaal in Saint-Quentin-en-Yvelines, nabij Parijs. In de strijd om het brons was Groot-Brittannië veel te sterk.

In Le Velodrome National werden Pieters, Jan-Willem van 't Schip, Dion Beukeboom en Roy Eefting net voor ze de vier kilometer vol konden maken ingehaald door de Britten. Om die reden werd reglementair geen tijd genoteerd.

Het kwartet startte goed en nam een kleine voorsprong op de Britten. Halverwege de race waren de rollen omgedraaid en in de eindfase viel het team, inmiddels gereduceerd tot drie renners, geheel uiteen.

Eerder op de dag hadden de Nederlanders - die in de kwalificaties vijfde werden - nog overtuigend in de halve finale van Polen gewonnen. Omdat de tijd veel sneller was dan de tijden van de andere halve finalisten Denemarken en Rusland - in de kwalificatie tweede en vierde - kreeg Nederland alsnog een kans om een podiumplek te veroveren.

Voor Pieters zelf was zijn uitverkiezing voor de nationale selectie niet verrassend. Juist de renners die hem uit het team voor Rio hielden, waren in Frankrijk afwezig. ,,Ik houd graag de eer voor Nederland hoog. Na dit EK rij ik ook nog de wereldbekerwedstrijd in Apeldoorn.''