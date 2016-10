Van Nispen (zat) naar kwartfinale HD Cup

HD CUP -

Door Rinus van der Lugt - 19-10-2016, 22:33 (Update 19-10-2016, 22:33)

Waar de zondagtak gisteren niet in slaagde - United/DAVO plaatste zich voor de kwartfinale - heeft Van Nispen (zat) wel kans gezien de achtste finale te overleven.

De formatie van trainer Wout Gerrits was met 2-0 te sterk voor Haarlem/Kennemerland. Een zege die geen verbazing wekt omdat Van Nispen momenteel in de vierde klasse uitstekend op dreef is. Met vijftien punten uit zes duels bezet de ploeg de derde plaats.

De verwachtingen bij Haarlem/Kennemerland waren dit seizoen hoog gespannen. Trainer René van Marsbergen had een flink aantal spelers kunnen begroeten, waarmee hij dacht te kunnen meedraaien.

Een misrekening want de Haarlemse formatie heeft zijn draai in de vierde klasse nog niet gevonden. De ploeg staat in de middenmoot en heeft al een achterstand van negen punten op koploper Velsenoord.

Ook woensdagavond kon de ploeg niet imponeren. Zeker de eerste helft niet. De thuisploeg trok het initiatief naar zich toe. ,,Het was een eenzijdige eerste helft”, aldus Wout Gerrits. ,,Het enige dat wij nalieten was genoeg afstand te nemen.”

Frank Inthoren was de enige die de juiste richting wist te vinden. Na de wissel kwamen de bezoekers meer aan bod. Van Marsbergen had goed gezien waar het niet goed ging en daarna gehandeld. ,,Haarlem/Kennemerland had wel meer balbezit”, aldus Gerrits. ,,Maar kon niet gevaarlijk worden.” Wouter Kok zorgde uiteindelijk voor de 2-0 winst.