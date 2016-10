Onbekend maar heel gezellig

Foto United Photos/Toussaint Kluiters Jeroen Veltenaar: ,,Ik speel hier samen met bijna al mijn vrienden.’’

HEEMSTEDE - Voetbalminnend Heemstede kijkt reikhalzend uit naar de dorpskraker om de Haarlems Dagblad Cup van vanavond (20.30 uur). VEW-aanvaller Jeroen Veltenaar geeft zijn ploeg een goede kans tegen RCH. ,,Er is geen sprake van haat en nijd. Zo erg is het niet. Maar wij willen wel even laten zien wie de baas is op de honderd meter.’’

Door Hein ten Bergeh.ten.berge@hollandmediacombinatie.nl - 18-10-2016, 10:17 (Update 18-10-2016, 10:17)

De verdedigers van RCH zullen hem vanavond ongetwijfeld extra in de gaten houden. Jeroen Veltenaar (22) heeft bewezen makkelijk een doelpunt te kunnen maken....