’We blijven gewoon rustig’

Foto United Photos/Ron Pichel Een doelkans van Jake Willems (VSV) wordt afgefloten wegens gevaarlijk spel.

VELSERBROEK - De gifbeker is nog niet leeg voor VSV. De nummer laatst van de eerste klasse beleefde een ronduit slechte seizoensstart die zondag met een gelijkspel tegen het zwakke Elinkwijk nog even voortduurt.

Door Tom Enthoven - 16-10-2016, 20:58 (Update 16-10-2016, 20:58)

Eén schamel punt wisten de Velserbroekers in zes duels te verzamelen, met als logisch gevolg een schaamtevolle laatste plaats op de ranglijst. De mannen van trainer Ron Bouman laten de koppies echter nog steeds niet hangen. ,,We hebben ook wel wat pech gehad in de afgelopen weken", aldus...