Zegereeks Jong Telstar ten einde

Foto United Photos/Paul Vreeker Cherise Schelts slalomt langs enkele speelsters van Ter Leede.

VROUWENVOETBAL - Jong Telstar/Velsen is zaterdag na een 1-4 nederlaag tegen Ter Leede de koppositie in de topklasse kwijtgeraakt. De ploeg van Corina Dekker ging na vijf achtereenvolgende zeges onderuit. Anders dan de uitslag doet vermoeden waren de beloften zeker niet kansloos. Een rode kaart en een mega kans voor Anna Knol bleken het kantelpunt in de wedstrijd.

Door Patrick Moeke - 16-10-2016, 19:12 (Update 16-10-2016, 19:12)

Hoewel Ter Leede en de beloften van Telstar allebei bovenin de ranglijst zijn te vinden, lopen de doelstellingen nogal uiteen. Ter Leede wil een...