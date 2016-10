Voedingsproblemen nekken Schouten

ZWEMMEN - De zevende plaats bij de zevende en laatste Worldcuprace openwater zwemmen was niet de plek waar Marcel Schouten op gehoopt had. De 23-jarige Haarlemmer had in Hong Kong onderweg voedingsproblemen, waardoor een goede klassering er niet in zat.

Door Marcel Tabbers - 16-10-2016, 16:14 (Update 16-10-2016, 16:14)

Net als vorige week in het Chinese Chun’An was Simone Ruffini de snelste. De Italiaan deed 2:10.15,8 uur over de olympische afstand van 10 kilometer. Schouten tikte exact 30,2 seconden later aan. ,,De race was behoorlijk zwaar. Ik had wat problemen met...