Heetvelt voelt zich vrij in de golven

Eigen foto Ties Heetvelt.

MIMIZAN - Als voetballer voelde Ties Heetvelt (17) zich niet vrij. Als klein jochie dook hij al liever het zoute sop van de Noordzee in en liet de teamsport voor wat het was. Het golfsurfen nam zijn leven over en zondag hoopt de Haarlemmer bij het Nederlands kampioenschap in Mimizan de Nederlandse titel te winnen.

Door Natasha Smit - 14-10-2016, 14:13 (Update 14-10-2016, 14:13)

Schreeuwende ouders langs de zijlijn, een klagende coach en een team dat een hoop van hem verwacht. Ties Heetvelt voetbalde al op jonge leeftijd bij HFC Haarlem...