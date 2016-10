Videoportret: openwaterzwemmer Lars Bottelier

IJMUIDEN - IJmuidenaar Lars Bottelier is een getalenteerd openwaterzwemmer. Zijn droom? Naar de Olympische Spelen. Net als zijn vader.

Door Fokke Zaagsma - 18-10-2016, 6:00 (Update 18-10-2016, 6:00)

Bottelier bereidt zich nu voor op het Open Nederlandse Kampioenschappen korte baan, vanaf 30 oktober in Tilburg.

Studenten van de opleiding Media en Entertainment Management van InHolland Haarlem maakten een videoportret van Lars Bottelier.

Hij vertelt over zijn leven als topsporter en over zijn vader. Die was ook topsporter en kwam uit op de Olympische Spelen. Bottelier hoopt naar de Olympische Spelen van Tokio te mogen.