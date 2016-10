EDO-doelman Virgil Deen verdient meer

HAARLEM - EDO heeft voor de derde keer dit seizoen verloren. Door de 0-3 in de onderlinge ontmoeting gaat Hillegom ook over de Haarlemmers heen op de ranglijst.

Door Simon Luybé - 9-10-2016, 20:44 (Update 9-10-2016, 20:44)

Haarlemmers eindigen duel met Hillegom met negen man

Een knappe prestatie van Hillegom, dat staat buiten kijf. Maar eigenlijk was het voor één man sneu. En wel voor EDO-doelman Virgil Deen.

De van Katwijk overgekomen keeper heeft van trainer Koos Waslander het vertrouwen gekregen. Deen beschaamde dat niet en hield EDO lang op de been. Aan de drie tegentreffers kon hij niets doen.

Beslissing

Deen is dit seizoen nieuw bij EDO. ,,Barry van den Brink en ik mochten allebei twee wedstrijden keepen. Daarna zou de trainer een beslissing nemen. De keuze is op mij gevallen. Daar ben ik heel blij mee, maar ik zal me moeten blijven bewijzen’’, vertelde Deen, die ondanks trieste familieomstandigheden gisteren per se het doel wilde verdedigen.

EDO speelde zonder de aanvallers Nicolas Yonis en Terence Groothusen. Door de naam van Yonis kan definitief een streep. EDO is klaar met hem, omdat zijn trainingsarbeid minimaal was. Groothusen ontbrak wegens een schorsing.

Beste kansen

In de eerste helft kon EDO met direct spel nog een paar keer gevaarlijk worden. Zo schoot Elroy Tuur tegen keeper Daan Ruigrok na een snelle uitbraak. Maar verder waren de beste kansen voor Hillegom.

Zo had Jim Pijpers een goede mogelijkheid toen scheidsrechter Reingoud tegen doelman Deen floot, die de zes-seconden-regel had geschonden. Pijpers schoot hoog over.

Katachtig

Na de 0-0 ruststand bewees keeper Deen direct na de aftrap in de tweede helft zijn waarde. Een vrije trap van Pijpers werd met het hoofd verlengd door Nick van Staveren. Een katachtige redding van Deen voorkwam een treffer.

De goal kwam er toch, al moest Deen pas na drie keer capituleren. Hij had twee fabelachtige reacties op inzetten van Jeroen Dedel en Nick van Staveren, maar de derde keer kon Dedel juichend weglopen.

Dordrecht

EDO moest nu komen en dat spelletje ligt Hillegom wel. Lang kon Deen de tweede treffer tegenhouden. De 20-jarige plukte de bal van de voeten van Dedel. Ook een schot van Aidan Ryan die laag in de hoek leek te verdwijnen keerde de doelman, die al eens uitkwam voor de beloften van FC Dordrecht.

Een dieptebal van Tom ten Have bereikte Ryan even later en uit zijn breed gelegde bal kon Van Staveren zijn klasgenootje Deen wel passeren: 0-2.

Het was voor EDO een kansloze missie om terug te komen in de wedstrijd. Zeker toen linksback Jeff Kemper er na zeventig minuten af moest met een blessure. Omdat Waslander al drie verse krachten had ingebracht, moest EDO verder met tien man.

Eer

Even later werd het nog erger voor de thuisploeg toen Amin Ouass de aandacht op zich vestigde door twee gele kaarten te ontvangen voor praten. Met negen man was er helemaal geen eer te behalen. Opnieuw Van Staveren zorgde voor 0-3.

EDO-keeper Deen hoefde zich de nederlaag niet aan te trekken. ,,Het was niet genoeg wat ik vandaag heb tegengehouden. Met tien spelers was het lastig, met negen hopeloos. Er valt nog heel wat te verbeteren.’’