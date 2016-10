’Wij kunnen echt goed hockeyen’

Foto Orange Pictures/Frans de Best Roel Bovendeert glijdt namens Bloemendaal de 0-3 binnen.

WASSENAAR - Bloemendaal-coach Michel van den Heuvel was niet verrast na de 0-4 zege van zijn ploeg zondagmiddag op HGC. Hij zag het als een bevestiging van wat hij al wist. ,,Wij kunnen echt goed hockeyen.”

Door Martijn van Westerop - 9-10-2016, 20:19 (Update 9-10-2016, 20:19)

Hij vond dat zijn team wat had goed te maken na de niet bijster inspirerende wedstrijd vorig weekeinde in Tilburg waar ternauwernood werd gewonnen. ,,We wilden vandaag attractief hockey laten zien en de ploeg was ook gretig”, stelde hij na afloop.

Dat mag gezegd. De Mussen imponeerde...