’Onderweg veel zwanen en reigers gezien’

ATLETIEK - De twaalfde editie van Rondom Haarlem was zondag opnieuw een groot succes. In estafettevorm werd het in totaal 50 kilometer lange parcours van fietsroute Rondje Haarlem afgelegd in zeven etappes variërend van 4,5 tot tien kilometer.

Door Wilma Vermunt - 9-10-2016, 20:09 (Update 9-10-2016, 20:09)

Om 9 uur klonk het startschot voor de 22 deelnemende teams. Het team AV Haarlem IV was na 3.24,02 uur als snelste weer terug op de Bergweg in Bloemendaal. Team Runnersworld II liet een tijd klokken van 3.32,20 uur en Runnersworld I finishte in...