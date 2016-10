Velsen blij met gelijkspel na Amsterdamse dominantie

DRIEHUIS - Het was typerend voor de negentig minuten van Velsen dat iedereen met een geelblauw hart snakte naar het eindsignaal.Tegen Zeeburgia was het in de tweede helft achterin vrouwen en kinderen eerst. De ploeg boog maar barstte niet en won duidelijk één punt: 1-1.Eigenlijk was Velsen, dat met tien punten uit vijf wedstrijden een meer dan uitstekende indruk heeft achtergelaten, al meteen gewaarschuwd.

Door Bart Slegers - 9-10-2016, 19:40 (Update 9-10-2016, 19:40)