United/DAVO doet opnieuw punten cadeau

HAARLEM - De terugkeer van United/DAVO in de tweede klasse verloopt vooralsnog weinig gelukkig. Hoewel het getoonde spel zo nu en dan veelbelovend is, wordt er in Schalkwijk gestrooid met kostbare punten. In eigen huis ging het tegen DSOV opnieuw mis.

Door Tom Enthoven - 9-10-2016, 18:14 (Update 9-10-2016, 18:14)

,,Dit is toch niet te geloven, man!’’ United-trainer Sjoerd Hamann stormde na de derde verkwanselde wedstrijd op rij het veld af. Boven hem een grote, gitzwarte donderwolk die hem tot binnen in de kleedkamer achtervolgde. Zijn ploeg had een helft lang...