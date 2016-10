Titel voor softbalsters Sparks Haarlem

HAARLEM - De softbalsters van Sparks Haarlem hebben zaterdag de nationale titel veroverd. In de finale tegen de Terrasvogels maakte Chantal Versluis in de achtste inning het winnende punt na een foute aangooi op de thuisplaat: 1-0. Versluis was voor de wedstrijd nog gehuldigd omdat ze onlangs haar honderdste interland speelde.

In totaal werden er zaterdag slechts zes honkslagen geslagen: drie voor Terrasvogels en drie voor Sparks.

Met volle honken sloeg Jenny Kinburn in de achtste inning een zogenoemde grondbal naar tweede honkvrouw Britt Vonk. Haar hoge aangooi op de thuisplaat kon niet worden gevangen door catcher Jeske Meeuwisse. Versluis kon zo het winnende punt maken, waardoor Sparks de nationale titel prolongeerde.