Brits hockeyduo gaat op reis

Foto Orange Pictures/Pim Waslander Bloemendaal-speelster Helen Richardson-Walsh passeert een tegenstandster van HDM.

BLOEMENDAAL - Helen en Kate Richardson-Walsh spelen zondag voorlopig hun laatste wedstrijd voor Bloemendaal. De Britse hockeyinternationals gaan op wereldreis en melden zich weer bij aanvang van de tweede seizoenshelft.

Door Hein ten Berge - 7-10-2016, 16:10 (Update 7-10-2016, 17:17)

De afwezigheid van de twee Britse internationals laat zich zwaar voelen op ’t Kopje. Hoewel Bloemendaal dit seizoen nog geen wedstrijd won, drukten de uit Reading afkomstige hockeysters wel vanaf de eerste wedstrijd hun stempel op het spel van de Bloemendaalse hoofdklasser.

Kate Richardson geeft leiding aan de verdediging terwijl Helen een belangrijke schakel in de Bloemendaalse aanval is. Het duo maakte afgelopen zomer veel indruk tijdens de Olympische Spelen. In Rio de Janeiro won Groot-Brittannië de gouden medaille door Nederland na shoot-outs te kloppen.

Helen en Kate Richardson-Walsh baarden in hun thuisland veel opzien door openlijk uit te komen voor hun seksuele geaardheid. Het getrouwde koppel kondigde voor de Spelen al aan naar Bloemendaal te komen. De aanwezigheid van coach Teun de Nooijer was daarbij een belangrijke reden.

Hoewel coach De Nooijer zeer tevreden is met de inbreng van de internationaal gelouterde speelsters heeft Bloemendaal na vijf wedstrijden nog geen enkel punt kunnen bijschrijven. De kans dat dat zondag, wanneer het Britse echtpaar voorlopig voor het laatst in het shirt van Bloemendaal speelt, wel gebeurt is niet erg groot. Bloemendaal gaat dan op bezoek bij Amsterdam.

Om ook volgend seizoen zeker te zijn van een plekje in de hoofdklasse te moet ’Damus 1’ op de negende plek zien te eindigen. Die positie betekent aan het eind van de rit lijfsbehoud. Het gat met de nummer negen, Kampong, is inmiddels opgelopen tot vijf punten.