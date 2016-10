’De Hagenees scheldt makkelijk’

Foto United Photos/Ron Pichel Jeffrey den Heijer met keepersstrainer Thon Zieltens.

HAARLEM - Het aantal stadsdialecten op en langs de Haarlemse voetbalvelden is dit seizoen uitgebreid met twee. Sinds de komst van Koos Waslander als hoofdtrainer van EDO klinkt er plat Rotterdams uit de dug-out van de Haarlemse eersteklasser. Bij Onze Gezellen galmt regelmatig oer-Haags tussen de doelpalen vandaan. Want dat de wieg van doelman Jeffrey den Heijer in de Hofstad stond is duidelijk te horen. Voor alle zekerheid bewijst hij het even. „Geif mè un braudje è met ùi, maah nie teveil ùi andâhs proef ik mèn è nie meâh.”

Door Rob Spierenburg - 6-10-2016, 22:31 (Update 6-10-2016, 22:53)