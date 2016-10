Legendarische zwemtrainer Wim Geurtsen was zijn tijd ver vooruit

HEEMSTEDE - Geen enkele verjaardag vergat Wim Geurtsen. De legendarische zwemtrainer van HPC had daar natuurlijk een kalender voor. Het bijzondere daarvan was dat er bij elke dag minimaal één naam stond, zo bleek bij zijn overlijden in 2003.

Door Marcel Tabbers - 5-10-2016, 21:26 (Update 5-10-2016, 21:26)

Het is kenmerkend voor de vele pupillen die in zijn ruim vijftigjarige loopbaan de revue passeerden. Samen maakten ze van de Heemsteedse vereniging een topclub die in totaal acht keer de beste van Nederland was.

Herinneringen

De Heemsteedse Polo Club werd op 6 oktober 1916...