Breek hoofdcoach van DSS

HAARLEM - Jerry Breek wordt de nieuwe coach van honkbalhoofdklasser DSS.

Door Theo Plasschaert - 30-9-2016, 22:16 (Update 30-9-2016, 22:16)

De relatief onervaren Jerry Breek, die als speler uitkwam voor Pirates, Almere ’90 en Kinheim, is de vader van werper Donny Breek. Dit talent debuteerde dit seizoen bij DSS in de hoofdklasse. Oud-werper Jerry Breek fungeerde dit jaar tijdens de play-downs als eerstehonkcoach bij de Haarlemmers, nadat hoofdcoach Lennart Stut het plotseling voor gezien had gehouden. Wie zijn assistenten aankomend seizoen worden, is nog niet bekend.

