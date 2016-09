Season Finals bij Sparks moet feestje worden

HAARLEM - Voor het tweede jaar op rij wordt de titelstrijd in de softbal Golden League beslist in één enkel finaleduel. De vorm van de dag gaat dus de doorslag geven. Nadat de ontknoping in 2015 plaatsvond op het mega-complex van Pioniers in Hoofddorp wordt er zaterdag en zondag om de prijzen geknokt op de knusse thuisbasis van Sparks in het Noordersportpark in Haarlem.

Door Rob Spierenburg - 29-9-2016, 13:39 (Update 29-9-2016, 13:39)

Voorzitter Sandra Nypels van Sparks heeft de afgelopen maanden bergen werk verzet om de ’Season Finals’ in het...